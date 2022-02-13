İran İslam Cumhuriyeti’nin 43. yılı Ankara’da kutlandı

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyonda, iki ülke ilişkileri ile ilgili önemli mesajlar verildi.

Çok sayıda isim katıldı

Gerçekleştirilen programa Ticaret Bakanı Mehmet Muş, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Ombdusman Şeref Malkoç, Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Sabri Tekir, Genel Başkan Yardımcıları Hasan Bitmez, Mustafa Kaya, Ersan Bilgin, Yeniden Refah partisi Doğan Bekin, AGD/MGV Genel Başkanı Salih Turhan ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda yapılan konuşmalarda, Türkiye ve İran arasında geçmişi asırlara dayanan sağlam bir ilişki olduğunun altı çizilerek, bu ilişkinin her alanda daha da geliştirilmesi ve yeni işbirliklerine zemin hazırlamasının önemli olduğu vurgulandı.

Kaynak: Milli Gazete