Türkiye, İran İslam Devrimi'nin zafer yıl dönümünü kutladı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından İran İslam Devrimi'nin 43. zafer yıl dönümünü dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı.

Öte yandan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye gönderdiği mesajda İslam Devrimi'nin 43. zafer yıl dönümünü tebrik etmişti.

Geçen gün de Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’a gönderdiği bir mesajda İslam Devrimi zaferinin yıldönümünü İran halkı ve hükümetine tebrik etmişti.