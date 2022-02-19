Pakistan: Tahran, İslamabad'ın yakın dostu ve ortağı

İslamabad’daki haftalık basın brifinginde konuşan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftihar Ahmed, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'nin son günlerde İslamabad'a gerçekleştirdiği ziyareti "çok verimli" olarak nitelendirdi.

Pakistan medyasına göre; İftihar, "Sayın Vahidi'nin Pakistan ziyareti faydalı görüşmelerle geçti ve iki ülke arasında üst düzey seviyesinde oturumlar yapıldı. Bu ziyaretin Pakistan ve İran arasındaki kapsamlı ve çok yapıcı ilişkilerin bir parçası olduğuna inanıyoruz." dedi.

Tahran'ın İslamabad'ın yakın dostu ve ortağı olduğunu dile getiren Pakistanlı sözcü, ülkesinin İran ile yakın ilişkilerini sürdüreceğini kaydetti.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ikili ilişkileri görüşmek üzere 14 Şubat'ta Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitmişti.

İslamabad'da basın mensuplarına konuşan Vahidi, İran ve Pakistan'ın derin ve kapsamlı ilişkilere sahip olduğunu ifade ederek, iki komşu ülke yetkilileri arasında düzenli olarak görüşmeler yapılmakta olduğunu söylemişti.

Vahidi, "İran ve Pakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerekli ve kaçınılmazdır." demişti.