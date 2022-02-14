İran İçişleri Bakanı Pakistan'da

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'nin ikili ilişkileri görüşmek üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldiği belirtildi.

İslamabad'da basın mensuplarına konuşan Vahidi, İran ve Pakistan'ın derin ve kapsamlı ilişkilere sahip olduğunu ifade ederek, iki komşu ülke yetkilileri arasında düzenli olarak görüşmeler yapılmakta olduğunu aktardı.

Vahidi, "İran ve Pakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerekli ve kaçınılmazdır." dedi.

Son haftalarda açılışı yapılan İslamabad-Tahran-İstanbul hattına dair Vahidi, "Pakistan, İran demiryolları aracılığıyla Türkiye ve Avrupa'ya erişebilir. Bu alandaki işbirliği, karşılıklı ilişkilerin stratejik olarak gelişmesine yol açar." ifadesini kullandı.

Pakistanlı mevkidaşı Şeyh Raşid Ahmed'in daveti üzerine İslamabad'a giden İçişleri Bakanı Vahidi, resmi ziyareti kapsamında Pakistan Başbakanı İmran Han başta olmak üzere Dışişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Genelkurmay Başkanı General Kamer Cavid Bajva ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelecek.

İran medyasına göre, Bakan Vahidi'nin Pakistanlı taraflarla yapacağı görüşmelerde siyasi, ekonomik ve güvenlik alanındaki ilişkilerin yanı sıra ortak sınır parazlarının aktifleştirilmesi konusu masaya yatırılacak.