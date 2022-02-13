İran İçişleri Bakanı yarın Pakistan'a gidecek

Pakistan İçişleri Bakanlığı bugün (Pazar) yaptığı açıklamada, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'nin Pazartesi günü İslamabad'a resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu.

Açıklamada, "Bakan Ahmad Vahidi, Pakistanlı mevkidaşı Şeyh Raşid Ahmed'in daveti üzerine İslamabad'a günübirlik bir ziyarette bulunacak." denildi.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, İslamabad temasları kapsamında Pakistan Başbakanı İmran Han başta olmak üzere Dışişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelecek.