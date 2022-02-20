Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Suriye meselesi için Katar’da

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar’ın başkenti Doha’da, Uluslararası Doha Havalimanı’nda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından karşılandı.
2022 yılında Arap Ligi toplantısında ev sahipliği yapmaya hazırlanan Cezayir, Suriye’nin yeniden Arap Ligi’ne dönmesini istiyor. Cumhurbaşkanı Tebbun’un ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye’nin Arap Ligi’ne dönüşüne ilişkin gündem hakkında da Katar Emiri Al Sani ile görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.
Kaynak: CRI Türkçe
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