Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Suriye meselesi için Katar’da

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar’ın başkenti Doha’da, Uluslararası Doha Havalimanı’nda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından karşılandı.