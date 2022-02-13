Tunus Cumhurbaşkanı 'yeni yargı konseyi' oluşturulması için kararnameyi imzaladı

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Leyla Ceffal ve Necla Buden ile görüşen Said, Yüksek Yargı Konseyini fesheden ve yerine yeni bir konseyin oluşturulmasını öngören kararnameyi onayladı.

Yargının bağımsızlığına saygı duyduğunu belirten Said, "Egemenlik halkındır" dedi.

Yasalar önünde herkesin eşit olduğu bir adalet sisteminin önemine işaret eden Said, şöyle devam etti:

"Adaletsizliğin hüküm sürdüğünü görenler, hak ve adalet konusunda sessiz kalanlar, bu adaletsizliğe dahil olurlar. Bu nedenle Yüksek Yargı Konseyi cezasızlığa son vermek için feshedilmiş ve yerine geçici bir konsey getirilmiştir. Adil bir yargıya, adil şekilde hesap verebilirlik kutsal bir görevdir ve Tunus halkının meşru taleplerinden biridir."

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 10 Şubatta "Yüksek Yargı Konseyini fesheden ve onun yerine yeni bir konseyin oluşturulacağı kararnamenin hazırlandığını" duyurmuştu.

Feshedilen Yüksek Yargı Konseyi, ülkedeki tek yasal yargı otoritesi olduğunu, bunun dışında oluşturulacak yargı organlarının yasal bir dayanağının bulunmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA