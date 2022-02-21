Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Viyana'daki müzakerelerde önce gerekli garantiler alınmalı

İslami Şura Meclisi vekilleri, İran ile P4+1 ülkelerinin (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden müzakerelere ilişkin ortak bildiri yayınladı.

250 milletvekilinin imzaldığı bildiride nükleer müzakerelerde güçlü iradesini gösterdiği için hükümete teşekkür edildi.

Bildiride hükümetten İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgileri ile ulusal çıkarlarından asla uzaklaşmaması ve aynı kararlılıkla müzakereleri sürdürmesi istendi.

Ortak bildiride hükümetin gerekli garantileri almadan hiçbir yükümlülüğü üstlenmemesi gerektiği vurgulandı.

İran-Irak arasında Güvenlik İşbirliği Muhtırası imzalandı

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, İran İçişleri Bakanlığı ile Irak arasında kamu ve iç güvenlik alanında bir işbirliği muhtırası imzalandığını bildirdi.

İran-Özbekistan anlaşmaları her alanda artacak

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pazar günü Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar Bakanı Sardor Umurzakov ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Reisi, Tahran'ın başta Özbekistan olmak üzere tüm Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Reisi, İran ile Özbekistan arasında tarım, sanayi, ulaşım, enerji ve turizm gibi çeşitli ekonomik alanlarda geniş işbirliği kapasitelerine işaret etti.

İran ve Özbekistan arasındaki köklü tarihi ve kültürel ortaklıklara değinen Cumhurbaşkanı Reisi, iki ulusun kültürel bağlarını ve etkileşimlerini geliştirilmenin önemini vurguladı ve Tahran-Taşkent işbirliğinin her alanda geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 242 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 16 bin 967 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 135 bin 40'a vaka sayısı ise 6 milyon 942 bin 452'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 53'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 489 bin 920'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.