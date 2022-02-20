İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 242 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 16 bin 967 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 135 bin 40'a vaka sayısı ise 6 milyon 942 bin 452'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 53'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 489 bin 920'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.