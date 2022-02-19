İran'da günlük vaka sayısı azalıyor

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 191 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 12 bin 58 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 134 bin 798'e vaka sayısı ise 6 milyon 925 bin 485'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 11'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 458 bin 629'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.