Meclis milletvekilleri Devrim Lideri'nin talimatlarını ciddiye almalı

İran'ın Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccet'ül İslam Kazım Sıddıki, birkaç gün önce yapılan Meclis Başkanlığı seçimlerine değinerek, "Birkaç gün önce meclis başkanlığı seçimi yapıldı ve Muhammed Bakır Galibaf meclis başkanı seçildi. Kendi adıma kendisine tebrik ederim. Meclis milletvekillerinin Yüce Devrim Lideri'nin meclisin devrimci kalması için verdiği talimatları ciddiye almalarını bekliyoruz" dedi.

Lübnan Hüzbullah Hareketi'nin Siyonist Rejim'e Karşı Zaferinin 22. yıldönümünü kutlayan Hüccet'ül İslam Sıddıki, "Hizbullah'ın kazandığı bu zaferle yenilginin ilk acı tadı Siyonistlerin ruhlarını doldurdu ve ABD'nin yenildi. Bu günü, direnişin kahraman komutanı Seyyid Hasan Nasrallah ile tüm Lübnan halkına ve direniş Cephesine tebrik ediyoruz" ifadesini kullandı.

22 Mayıs'ta Tahran'da suikasta uğrayan Albay Sayyad Hodayi'nin şehadetin nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunan Hüccet'ül İslam Sıddıki, güvenlik ve yargı organlarını bu suikastın faillerini bulmaya çağırdı.

Hüccet'ül İslam Sıddıki ayrıca İran’ın Abadan kentinde birçok vatandaşın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan 10 katlı bir binanın çökmesinden dolayı üzüntülerini dile getirerek, bu olayın faillerinin hukuk çerçevesinde cezalandırılmasını istedi.