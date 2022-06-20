İran Meclisi Başkanı Hırvatistan heyeti ile bir araya geldi

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf bugün, İran ve Hırvatistan Parlamento Dostluk Grubu üyeleri ile görüştü.

Meclis Başkanı Galibaf, bu görüşmenin siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde etkili olması umudunu dile getirerek, " İran ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin resmi olarak kuruluşunun 30. yıl dönümünü kutlar, iki ülke arasındaki parlamenter ilişkilerin daha aktif olmasını temenni ederiz" dedi.

Viyana görüşmelerine atıfta bulunan Muhammed Bakır Galibaf, "İran'a baskıcı ve yasa dışı yaptırımlar uygulanırken zor durumlarda hangi ülkelerin bir birinin yanında durduğu önemlidir" ifadesini kullandı.

İki ülke arasında ticari ilişkilerin kolaylaştırılması ve özel sektörle arasında ilişki sağlanması gerektiğine vurgu yapan Galibaf, "Bu ilişkilerin kurulmasının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri bir yıl içinde birkaç kat artırabileceğinden eminiz" ifadelerinde bulundu.

İran-Hırvatistan Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Zlatko Hasanbegoviç de, "Hırvatistan, ticaret kısıtlamalarına rağmen iki ülkenin özel sektörü arasında ilişki kurmaya çalışıyor" dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin kalitesinin uluslararası toplumun koşullarına göre çeşitli alanlarda iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Zlatko Hasanbegoviç, "İki ülke derin ve dostane ilişkilere sahiptir. Viyana görüşmelerinin sonuçlanmasıyla birlikte ilişkilerin daha da geliştirilmesini temenni ederiz" ifadesini kullandı.

