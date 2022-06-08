  1. Ekonomi
8 Haz 2022 19:08

Dünya Bankası'ndan İran tahmini

Dünya Bankası'ndan İran tahmini

Dünya Bankası'nın yayınladığı raporda İran'ın 2022 ekonomi büyüme tahmininin 3.7 olduğu bildirildi.

Dünya Bankası, Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri nedeniyle bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 2,9'a düşürdü. Kurum, İran'ın büyüme beklentisini ise yukarı yönlü revize etti. 

İran ekonomisine ilişkin beklentilere de yer verilen raporda, İran için 2022 büyüme tahmininin 3.7 olduğu bildirildi.

Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun Haziran 2022 sayısında iki yıldan uzun süren salgının ardından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının etkilerinin küresel ekonomik faaliyetteki yavaşlamayı hızlandıracağı kaydedildi.

News Code 1902700
https://tr.mehrnews.com/news/1902700/

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