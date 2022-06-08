Dünya Bankası'ndan İran tahmini

Dünya Bankası, Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri nedeniyle bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 2,9'a düşürdü. Kurum, İran'ın büyüme beklentisini ise yukarı yönlü revize etti.

İran ekonomisine ilişkin beklentilere de yer verilen raporda, İran için 2022 büyüme tahmininin 3.7 olduğu bildirildi.

Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun Haziran 2022 sayısında iki yıldan uzun süren salgının ardından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının etkilerinin küresel ekonomik faaliyetteki yavaşlamayı hızlandıracağı kaydedildi.