Petrolü ABD enflasyonu ve Çin önlemleri aşağı çekti

ABD'de 40 yılın en yüksek enflasyonuna karşı verilecek agresif sıkılaşma adımlarının ekonomide durgunluk yaratacağına ilişkin beklentiler ve Çin'de salgın önlemlerinin yeniden devreye girmesi petrol piyasasında fiyatları aşağı çekti.

ABD ham petrolü yüzde 2 düşüşle 119 doların altına geriledi. Brent petrol de 120 doların altını gördü.

ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini görürken, Fed'in agresif sıkılaşacağına ilişkin fiyatlamalar da arttı. Ülkede akaryakıt fiyatları tırmanmaya devam etti.

Amerikan Otomotiv Birliği’nin (AAA) verilerine göre ABD’de yükselen enflasyonun başlıca sebeplerinden görülen yakıt fiyatları yükselişine devam ederek Cumartesi günü tarihinde ilk defa 5 doların üzerine çıktı.

AAA’nın verileri kurşunsuz benzin ülke ortalamasının 11 Haziran’da 4,986 dolardan 5,004 dolara çıktığını gösterdi.

Benzin fiyatları, Kasım’da yapılacak ara seçimler öncesi ABD Kongresi’nde ufak bir farkla sahip oldukları korumakta zorlanan Joe Biden ve Demokrat milletvekilleri için önemli bir soruna dönüşmüş durumda.

Kaynak: Bloomberg