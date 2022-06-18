Rusya: ABD'nin İran'a uyguladığı petrol yaptırımlarına karşıyız

Sputnik’e göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) sırasında yaptığı açıklamada, “Venezuela ve İran'a uygulanan yaptırımlar kaldırılırsa, petrol piyasasına günde 2 ila 2,5 milyon varil sunulabilir.” dedi.

Novak, "Bu hemen gerçekleşmeyebilir, çünkü sektörde büyük oranda yeniden üretim ve yatırıma ihtiyaç var. Bildiğiniz üzere yatırım döngüsü çok uzun sürebilir." ifadesini kullandı.

ABD'nin İran ve Venezuela'ya uyguladığı petrol yaptırımları eleştiren Novak, “Venezuela ve İran'a yönelik yaptırımlara her zaman karşı olduğumuzu söyleyebilirim. Bunların gayri meşru olarak uygulandığına inanıyoruz.” diye konuştu.

"Rusya’nın Davos’u” olarak nitelendirilen, ülkenin en önemli uluslararası etkinliği sayılan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 15 Haziran'da başladı.

69 ülke ve bölgeden gelen heyetlerle ticaret ve sanayi çevrelerinden temsilcilerin katıldığı forum 18 Haziran’da sona erecek.