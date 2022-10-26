İran ve Rusya enerji alanında işbirliğini güçlendiriyor

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, Mısır’ın ev sahipliğinde düzenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Bakanlar Toplantısı sırasında Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov ile bir araya geldi.

Sputnik’in haberine göre, görüşmede iki ülke arasında çeşitli petrol alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusu masaya yatırıldı.

Rusya Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, “Taraflar, ortak komisyon toplantısının hazırlıklarını ve petrol ürünleri tedariki de dahil olmak üzere petrol ve gaz sektöründeki işbirliği konularını değerlendiler.” denildi.

GECF Bakanlar Toplantısı 23-25 ​​Ekim tarihlerinde Kahire'de gerçekleştirildi.

24'üncü GECF Bakanlar Toplantısı, 11 üye ülke ve 8 gözlemci ülkenin bakanları ile Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Genel Sekreteri Muhammed Hamel'in katılımıyla yapıldı.

Toplantıya İran, Cezayir, Bolivya, Venezuela, Mısır, Libya, Katar, Nijerya, Rusya, Trinidad ve Tobago ile Ekvator Ginesi gibi ülkelerin temsilcileri katıldı.

Cezayir, Bolivya, Mısır, Ekvator Ginesi, İran, Libya, Nijerya, Katar, Rusya, Trinidad ve Tobago ve Venezuela, GECF'nin 11 ana üyesidir.

Azerbaycan, Irak, Malezya, Norveç, Peru ve Birleşik Arap Emirlikleri de gözlemci statüsünde bulunuyor.