İran: Hazar ülkeleri ile ortak serbest ticaret bölgesi kurmayı amaçlıyoruz

İran Ticaret-Sanayi Bölgeleri Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Hüccetullah Abdulmeleki, Tahran'da bulunan Rusya'nın Lotos Özel Ekonomik Bölge Genel Müdürü Sergey Miluşkin ile görüştü.

Abdulmeleki, "Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkeler ile ortak serbest ticaret bölgesi kurmayı amaçlıyoruz." dedi.

İran'ın serbest ticaret bölgelerindeki gümrük işlemlerini kolaylaştırmaya hazır olduğunu belirten Abdulmeleki, "İran'ın serbest ticaret bölgelerinde petrol, gaz ve enerji alanlarında yatırım yapmak isteyen Rus yatırımcıları memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Miluşkin ise Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun önemine değinerek, "Kuzey-Güney Koridoru'nun aktifleştirilmesi her iki tarafın önceliği olmalı. Bunun için en iyi mekanizma, İran ve Rusya'nın katılımıyla koridor boyunca ulaşımı yönetecek tek bir operatör oluşturmaktır." diye konuştu.

Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, İran ile yakın gelecekte Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında serbest ticaret bölgesi anlaşması imzalanacağını duyurmuştu.

Rusya Federal Gümrük Servisi’ne göre, 2021’de Rusya ile İran arasındaki karşılıklı ticaret hacmi 2020’ye göre yüzde 81,4 artarak 4 milyar dolara ulaşmıştı.