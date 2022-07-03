İngiltere Premier Lig'de geçen sezonu 6. sırada bitiren ve takımın başına Hollandalı teknik adam Erik ten Hag'ı getiren Manchester United'da Cristiano Ronaldo depremi yaşanıyor.

37 yaşındaki Portekizli süper yıldız, gelecek sezon Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılma kararı aldı. Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes alıcılarla çoktan temasa geçti.

Cristiano Ronaldo, geçen sezon Manchester United'ın en golcü futbolcusu olurken oynadığı 38 maçta 24 gol kaydetti.

GOAL'ün haberine göre Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılık talebinde bulundu.

Kariyerinin son yıllarına yaklaşan Ronaldo, 2022/23 sezonunu Şampiyonlar Ligi'nin dışında geçirmek istemiyor.

Manchester United'ın geçen yıl Premier Lig'de ilk dördün dışında kalması, Ronaldo'yu kariyerinde 5 kez kaldırdığı Şampiyonlar Ligi kupası için mücadele edebileceği bir takım aramaya itti.

37 yaşındaki oyuncu yönetimle gerçekleştirdiği görüşmede, makul bir teklif geldiği takdirde ayrılmasına izin verilmesini istedi.

United'ın bu sezon ligde zirve mücadelesi veremeyeceğini düşünen Ronaldo, ilk dördün bile gerçekçi bir hedef olmadığına inanıyor.

Görkemli kariyerinin sonbaharında olan yıldız forvet Avrupa futbolunun bir numaralı sahnesinde oynamaya devam etmek istiyor.

Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nden bir sezon dahi uzak kalmaya tahammülü olmadığı belirtildi.

Erik ten Hag ve Manchester United yönetimi Ronaldo'yu takımda tutmayı planlıyordu.

Kaynak: Sabah