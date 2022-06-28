  1. Spor
28 Haz 2022 16:26

Fenerbahçe ile Hull City, İranlı futbolcunun kalıcı transferi için sözleşme imzaladı

Fenerbahçe ile Hull City, İranlı futbolcunun kalıcı transferi için sözleşme imzaladı

Hull City'nin Sportif Direktörü Tan Kesler, Allahyar Seyyadmaneş'in kalıcı transferi için Fenerbahçe ile bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

İngiliz medyasına göre, geçen sezon devre arasında Hull City'ye kiralanan 21 yaşındaki İranlı futbolcu Allahyar Seyyadmaneş'in kalıcı transferi için sözleşme imzalandı. 

Hull City'nin Sportif Direktörü Tan Kesler, Allahyar Seyyadmaneş'in artık Hull Cityli olduğunuve  kalıcı transferi için Fenerbahçe ile bir anlaşma imzalandığını açıkladı. Kesler yakın zamanda Allahyar'ın takıma katılacağını söyledi. 

Daha önce Fenerbahçe'nin Allahyar transferinden , 4 milyon Euro bonservis geliri elde edeceği iddia edilmişti. 

News Code 1903169
https://tr.mehrnews.com/news/1903169/

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