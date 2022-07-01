Cumhurbaşkanı Reisi, Katar Emiri ile telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani telefonda görüştü. Görüşmede, İran-Katar ilişkilerinin yanı sıra Doha'da yaptırımların kaldırılmasına yönelik yürütülen yeni tur müzakereler değerlendirildi.

Bu görüşmede Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran raporuna işaret eden Reisi, bunun İran'ın nükleer programının her zaman şeffaf olduğunu ve hiçbir zaman yasal yoldan ayrılmadığını gösterdiğini söyledi ve ''Görüşmeler sırasında İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik tekrarlanan suçlamalar ve iddialar, onların müzakere sürecini siyasi olarak hedeflediklerini gösteriyor.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın tek taraflı ve zalimane yaptırımların hukuka aykırı olduğunu belirterek, ülke haklarını savunmada kararlı olduklarını vurguladı

Reisi, gerekli güvencelerle yaptırımların tamamen kaldırılması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sürdürülebilir bir anlaşma için yaptırımların kaldırılması ve asılsız iddialardan koşulsuz olarak vazgeçilmesi şarttır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca, FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'a bu önemli spor etkinliğinin mümkün olan en iyi şekilde düzenlenmesi için her türlü işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Katar Emiri de bu telefon görüşmesinde, İran'ın Katar'a verdiği destekten dolayı teşekkürlerini ifade ederek, "Doha, Tahran'ın haklarını gerçekleştirmesi ve görüşmeleri ilerletmesi ve özellikle ikili ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmesi yönündeki tutumunu destekliyor." dedi.

Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani, İran'ın Katar'daki Dünya Kupası'na daha iyi ev sahipliği yapmak için çeşitli girişimlerini memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.