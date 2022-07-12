Emir Abdullahiyan, İtalyan mevkidaşı ile Roma'da görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile dün Roma'da görüştü.

Maio'nun Emir Abdullahiyan'a ekonomik ve kültürel alanda ikili işbirliğini yeniden başlatmanın yanı sıra bölgesel istikrar ve güvenliğe bir katkı olması bakımından yapılan müzakerelerin daha erteleme olmadan sonuçlandırılmasına ilişkin teşvikini yinelediği belirtildi.

Emir Abdullahiyan ise "Biz ciddi bir şekilde iyi ve kalıcı bir anlaşma istiyoruz. İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (JCPOA) ekonomik olarak tam yararlanabilmesi gerektiğine inanıyoruz. ABD de garanti konusunda bu gerçeği iyi anlamalıdır. Bu doğrultuda Tahran her zaman yeni girişimlerini ortaya koymuştur. Fakat Washington bu konuda dürüst ve mantıklı davranmamıştır" dedi.

Bakan Di Maio'nun da İranlı muhatabına, Ukrayna'daki durumla ilgili olarak mümkün olan en kısa sürede ateşkese varılması ihtiyacı ve iki taraf arasında müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çok boyutlu yaklaşımını aktardığı kaydedildi.

Bakan Di Maio'nun ayrıca bölge ülkeleri arasında ilişkilerin normalleşmesi umudunu dile getirdiği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İtalya'nın komşusu Vatikan Şehir Devleti ile de temaslarda bulunaması bekleniyor.