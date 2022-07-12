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12 Tem 2022 12:38

Emir Abdullahiyan, İtalyan mevkidaşı ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi

Emir Abdullahiyan, İtalyan mevkidaşı ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi

Resmi temaslarda bulunmak üzere İtalya'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bugün Roma'da İtalyan meslektaşım Luigi Di Maio ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik ve ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gibi meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. İki ülkenin, özellikle enerji alanındaki büyük ekonomik kapasitelerinin, karşılıklı yarar için parlak bir gelecek vaat ettiği konusunda mutabık kaldık."

News Code 1903439
https://tr.mehrnews.com/news/1903439/

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