  1. Dünya
  2. Asya
28 Tem 2022 19:16

Hindistan'da yıldırım bu hafta 49 can aldı

Hindistan'da yıldırım bu hafta 49 can aldı

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde bu hafta içinde yıldırım düşmesi nedeniyle 49 kişi yaşamını yitirdi.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, son olarak Kaushambi kentinde bir köyde yıldırım düşmesi sonucu çoğu çiftçi 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, bu hafta yıldırım nedeniyle ölen kişi sayısı 49'a yükseldi.

çiftçi olan kurbanlar muson yağmurlarından korunmak amacıyla ağaçların altına sığındı ve yıldırım çarpmasıyla öldü.

artması nedeniyle eyalet hükümeti, yıldırımdan korunmanın yolları konusunda yeni yönergeler yayımladı.

Hindistan'da muson mevsimi hazirandan eylüle devam ediyor. Hindistan Meteoroloji Departmanı'na göre, nisandan bu yana Hindistan'da yıldırım düşmeleri nedeniyle yaklaşık 750 kişi öldü.

Kaynak: Sputnik

News Code 1903806
https://tr.mehrnews.com/news/1903806/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler