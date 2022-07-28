Hindistan'da yıldırım bu hafta 49 can aldı

Polisin yaptığı açıklamaya göre, son olarak Kaushambi kentinde bir köyde yıldırım düşmesi sonucu çoğu çiftçi 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, bu hafta yıldırım nedeniyle ölen kişi sayısı 49'a yükseldi.

çiftçi olan kurbanlar muson yağmurlarından korunmak amacıyla ağaçların altına sığındı ve yıldırım çarpmasıyla öldü.

artması nedeniyle eyalet hükümeti, yıldırımdan korunmanın yolları konusunda yeni yönergeler yayımladı.

Hindistan'da muson mevsimi hazirandan eylüle devam ediyor. Hindistan Meteoroloji Departmanı'na göre, nisandan bu yana Hindistan'da yıldırım düşmeleri nedeniyle yaklaşık 750 kişi öldü.

Kaynak: Sputnik