İran- Afganistan sınırındaki çatışmalar sona erdi

İran-Afganistan sınırındaki Hirmend kentinde Taliban güçleri ile İran sınır muhafızları arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.
Çatışmaların az önce sona erdiği ve bu çatışmalarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.
Taliban güçleri ile İran sınır muhafızları arasında yaşanan çatışmaların sona erdiği bildirildi.
İran-Afganistan sınırındaki Hirmend kentinde Taliban güçleri ile İran sınır muhafızları arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.
Çatışmaların az önce sona erdiği ve bu çatışmalarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.
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