Erbil'de sel felaketi: 8 kişi hayatını kaybetti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) merkezi Erbil'de dün geceden beri etkili olan yağış sele yol açtı. Erbil’in Dara Tu nahiyesinin 3 mahallesinde yaşanan sel felaketinde şu ana kadar 7 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. 1 kişi de yıldırım çarpası sonucu yaşamını yitirdi.

Bu sabah Rûdaw canlı yayınına katılan ve sel felaketi hakkında bilgi veren Erbil Valisi Omid Xoşnav, “Erbil Dara Tu nahiyesine bağlı mahallelerde sabah saat 04.00’dan beri yoğun sel var. Sel sonucu can ve mal kaybı yaşandı. Sel olan yerlerde ekipler kolaylıkla giremiyor. Bütün ekipler çalışıyor ama halk da yardım etmeli” diye konuştu.

Vali Omid Xoşnav ayrıca Dara Tu nahiyesinde sulara kapılan bir aileden 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yaşanan felakete araçlar da sel sularına kapıldı. Büyük maddi hasar meydana geldi.