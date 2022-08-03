Türkiye'de enflasyon 24 yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon temmuz ayında aylık bazda yüzde 2,37 artarken, yıllık enflasyon yüzde 78,62'den yüzde 79,60'e yükseldi.Böylelikle yıllık tüketici enflasyonu 1998 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Gıda fiyatları temmuzda yüzde 94.7 artarken, ulaştırma yüzde 119.11 artışla öne çıktı.

Euronews'a göre, Bağımsız araştırma kuruluşu ENAG ise Tüketici Fiyat Endeksi'nin temmuz ayında yüzde 5,03 arttığını 12 aylık enflasyonun ise yüzde 176,04 olduğunu duyurdu.