İngiltere'den flaş Türkiye uyarısı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarına dikkat çeken bir uyarı geldi. Salgın sonrası Türkiye'nin sağlık turizmi verileri yeniden yükselişe geçti. Türkiye İstatistik Kurumu’na göre (TÜİK), 2021’in son 10 aylık döneminde tedavi amacıyla Türkiye’yi tercih eden turist sayısı yaklaşık 371 bine ulaştı.

"İngiltere'den Türkiye uyarısı"

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan bu konuda Türkiye’ye giden İngiliz vatandaşlarına uyarılar yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ocak 2019'dan bu yana 17 İngiliz vatandaşının Türkiye’de geçirdiği tıbbı işlemler sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Tıbbi tesislerin standardı ve uygulanan tedaviler dünya çapında büyük farklılıklar gösteriyor. Bu nedenle, Türkiye’de tıbbi tedavi almayı düşünen İngiliz vatandaşları öncesinde titiz bir araştırma yapmalıdır. Yurtdışında tıbbi tedavinizi ayarlamakta finansal çıkarı olan özel şirketlere güvenmek akıllıca değildir" denildi.

Kaynak: Haberglobal