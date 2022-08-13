Avrupa'dan Türk ve Rus çeliğine ilave gümrük vergisi

Avrupa Birliği, Rusya ve Türkiye menşeili paslanmaz çelik ithaline 5 yıl boyunca gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. İlgili duyuru, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen antidamping soruşturmasının tamamlanmasından sonra geldi.



Hatay'da üretim yapan MMK'nın ürünlerine yüzde 10,5, diğer Türk üreticilerin ürünlerine yüzde 2,4 ile 11 arasında değişen oranlarda gümrük uygulanacak.



MMK'nın Rusya'daki tesisleri içinse yüzde 36,6 antidamping vergisi kararı çıktı. Severstal ürünlerinden de yüzde 31 gümrük vergisi alınacak.



Komisyonun açıkladığı verilere göre, Rusya ve Türk menşeili paslanmaz çelik ürünlerinin Avrupa'nın toplam ithalatı içindeki payı son 5 yılda 5 katın üstünde artış gösterdi.



MMK Metalurji, Rus demirçelik deviyle Atakaş Şirketi arasında ortak yatırımla kurulmuş, ancak Rus şirket daha sonra bütün hisseleri devralmıştı.

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