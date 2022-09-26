Devrim Muhafızları, Irak'taki teröristlerin mevzilerini yeniden vurdu

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetlerinin Kuzey Irak'ta bulunan terör örgütlerinin karargahlarına yönelik İHA'lı ve topçu operasyonları yeniden başladı.

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri bugün de Irak'ın Kuzeyindeki terör örgütlerinin mevzilerini İHA'larla hedef aldı.

Devrim Muhafızları kara kuvvetleri birimleri, Irak'ın kuzey bölgesinde bulunan terör örgütlerinin son eylemlerine karşılık olarak 24 Eylül'de bu terör örgütlerinin karargahlarına operasyon düzenlemişti.

Bu operasyonda Irak'ın kuzey bölgesindeki Komalah ve Demokrat terör örgütlerinin toplanma ve eğitim merkezleri lazer güdümlü topçu mermiler, akıllı bombalar ve İHA'larla tam isabetle vurulmuştu.