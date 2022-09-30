İran'dan ABD'ye uyarı: Mutlaka karşılık veririz

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Kuzey Irak'ta İran'a air bir insansız hava aracının (İHA) Amerikan güçleri tarafından imha edildiği iddiasıyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Amerikalılar İran insansız hava aracına karşı harekete geçerse, İran silahlı kuvvetleri bu düşmanca eyleme karşılık verecektir. Bu karşılık verme ve intikam alma hakkımızı saklı tutarız."

İran Silahlı kuvvetlerinin Irak'taki Harir, Erbil ve Dohuk üsleri hakkında tam ve doğru bilgiye sahip olduğunun belirten Tümgeneral Bakıri, "Bu durumda sadece bölücü teröristlerle muhatap oluyoruz ve Amerikalılara karşı herhangi bir eylemimiz yok" dedi.

Tümgeneral Bakıri, "ABD'lilerin İran'a ait İHA'nın imha edilmesiyle ilgili iddiası, bu ülkenşn teröristler ve bölücü gruplarla işbirliği yaptığını kanıtlıyor" ifadesini kullandı.

Amerikan ve Siyonist Rejim üslerin bulunduğu komşu ülkelere tavsiyede bulunan Tümgeneral Bakıri, "Komşu ülkelerdeki Amerikan üslerinden İran'a, ulusal güvenlik ve çıkarlarına karşı düşmanca bir hareket olursa, o üslere mutlaka karşılık vereceğiz" ifadelerinde bulundu.