Devrim Muhafızları'ndan Siyonistlerin Gazze saldırısına kınama

İran Devrim Muhafızları yayınladığı yazılı bir açıklamada, Siyonist Rejimin mazlum Filistin milletine karşı işlediği yeni cinayetini şiddetle kınadı.

Devrim Muhafızlar, Siyonistlerin yanlış hesaplamalarının Filistin İslami direnişinin güçlenmesine ve işgalci ve gaspçı rejimin çöküş yolunun kısalmasına neden olacağını vurguladı.

Devrim Muhafızları tarafından yapılana çıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sahte, ırkçı ve çocuk öldüren rehimin geçen Cuma gününden itibaren ABD ve diğer insanlık karşıtı hükümetlerin desteğiyle Gazze Şeridi'nde başlattığı son cinayet, bir kez daha, Siyonistlerin ve onların bölgesel ve bölge ötesi destekçilerinin saldırgan ve cani doğasını ortaya koydu.

Şüphesiz onlarca mazlum ve savunmasız Filistinli Müslüman insanın şehit olmasına ve yaralanmasına neden olan bu büyük cinayet bu rejimi ve destekçilerini pişman edecektir.

Bazı Arap ülkelerinin sahte Siyonist Rejim ile ilişkilerinin normalleştirilmesi Siyonistlerin güvenliğini garanti etmeyecek, aksine Müslüman milletler arasındaki Siyonist karşıtı ve İslami direniş kapasitelerini geliştirecek.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve kurumlarından, Siyonistlerin cinayetlerine karşı sessiz kalmamaları, Filistin ulusunun haklarını savunmaları ve İşgalcileri cezalandırmaları bekleniyor"