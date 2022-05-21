  1. İran
21 May 2022 15:48

Devrim Muhafızları’nın ikinci büyük askeri gemisi hazırlanıyor

Devrim Muhafızları’nın ikinci büyük askeri gemisi hazırlanıyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri’nin harekat kabiliyetini artıracak “Şehid Mahdavi” adlı askeri lojistik destek gemisi görüntülendi.

İran medyasına göre, Devrim Muhafızları donanmasına büyük katkı sağlayacak askeri geminin yapımı son aşamada olduğu belirtiliyor.

Yeni askeri gemi, açık denizlerde özellikle Kuzey Hint Okyanusu, Bab el-Mandeb Boğazı ve Kızıldeniz’de donanma kuvvetlerine ve savaş gemilerine destek sağlayabilir.

Devrim Muhafızları Ordusu, içinde gemi karşıtı füzeler, helikopter, hızlı saldırı botları ve İHA’ların olduğu “Şehit Rudeki” adı çok amaçlı savaşa gemisini Kasım 2020’de hizmete almıştı.

İran Ordusu’nun en büyük askeri gemisi Makran, Ocak 2021’de ülke donanması Güney filosunda göreve başlamıştı.

News Code 1902354
https://tr.mehrnews.com/news/1902354/

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