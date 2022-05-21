Devrim Muhafızları’nın ikinci büyük askeri gemisi hazırlanıyor

İran medyasına göre, Devrim Muhafızları donanmasına büyük katkı sağlayacak askeri geminin yapımı son aşamada olduğu belirtiliyor.

Yeni askeri gemi, açık denizlerde özellikle Kuzey Hint Okyanusu, Bab el-Mandeb Boğazı ve Kızıldeniz’de donanma kuvvetlerine ve savaş gemilerine destek sağlayabilir.

Devrim Muhafızları Ordusu, içinde gemi karşıtı füzeler, helikopter, hızlı saldırı botları ve İHA’ların olduğu “Şehit Rudeki” adı çok amaçlı savaşa gemisini Kasım 2020’de hizmete almıştı.

İran Ordusu’nun en büyük askeri gemisi Makran, Ocak 2021’de ülke donanması Güney filosunda göreve başlamıştı.