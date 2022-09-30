İran: Ulusal güvenliği savunma hakkımızı saklı tutuyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Devrim Muhafızları'nın Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerinin mevzilerine yönelik operasyonlarıyla ilgili Almanya ve ABD gibi bazı ülkeler tarafından yayınlanan bildirileri kınadı.

Dışişleri Bakanlığı SÖzcüsü, İran defalarca Irak merkezi hükümet yetkilileri ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden toprak egemenliğini kullanarak, İran'a karşı faaliyet gösteren bölücü ve terörist unsurların faaliyetlerini engellemesini istedi" ifadesini kullandı.

Nasır Kenani, "İran, farklı zamanlarda, ister resmi bir nota şeklinde, isterse Tahran, Bağdat ve Erbil'deki sayısız görüşmelerde İran karşıtı terörist grupların Irak topraklarındaki hareketlerine itirazlarını bildirmiştir ve kuşkusuz sınırları yakınından tehdit edilmeyi kabul edemez" ifadelerinde bulundu.

Kenani, "Daha önce uyarıldığı gibi, uluslararası hukuk kuralları ve BM Antlaşması'nın hükümlerine dayanarak İran, herhangi bir bölgeden gelebilecek saldırganlığa karşı ulusal güvenliğini savunma hakkını saklı tutar" dedi.

Kenani sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki, bildiri yayınlayan ülkeler, terörizmle mücadelede uluslararası sorumluluklarını ihlal etmekte ve seçici ve ayrımcı davranış alışkanlığını sürdürmektedir. Bu ülkeler kendileri veya başkaları tarafından bölge ülkelerinin egemenliklerine yönelik yapılan müdahale ve ihlallere karşı kayıtsız kalırken böyle bildiriler yayınlamaktadır"

Kenani, İran'ın bildiri yayınlayan ülkelerin aksine terörizmle mücadele konusundaki uluslararası taahhütlerinde kararlı olduğunu ifade etti.

