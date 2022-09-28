Devrim Muhafızları'ndan Irak'ın kuzeyine İHA'lı operasyon

Devrim Muhafıları Ordusu kara kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamada, bu kuvvetlere bağlı Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı Irak'ın kuzey bölgesinde bulunan bölücü teröristlerin karargah ve mevzilerini yıkıcı İHA ve füzelerle hedef aldı.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, tehdidin etkin bir şekilde ortadan kaldırılmasına ve terör örgütlerinin karargahlarının yok edilmesine kadar operasyonlarına devam edecekleri belirtildi.

Devrim Muhafızları kara kuvvetleri birimleri, Irak'ın kuzey bölgesinde bulunan terör örgütlerinin son eylemlerine karşılık olarak 24 Eylül'de bu yana terör örgütlerinin karargahlarına operasyon düzenlemektedir.

