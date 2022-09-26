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26 Eyl 2022 16:27

Tahran'dan AB'nin İran'da insan hakları konusundaki tutumuna eleştiri

Tahran'dan AB'nin İran'da insan hakları konusundaki tutumuna eleştiri

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni Twitter hesabından paylaştığı bir mesajda Avrupa'nın İran'da insan hakları konusundaki çifte standart tutumunu eleştirdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni sosyal medya Twitter hesabından paylaştığı bir mesajda Avrupa Birliği'nin İran'da insan hakları ile ilgili çifte standart tutumunu eleştirdi.

Bakıri'nin mesajı şu şekilde:

"Avrupa Birliği'nin sağır eden sessizliği ve ABD'nin yasa dışı tek taraflı yaptırımlarına karşı bağlı kalması ve BM Özel Raportörü tarafından da belgelenmiş olan İran halkına karşı insan haklarının ihlali kurumun insan hakları alanındaki çifte standartlarını göstermektedir. Kelebek hastası çocukların bitmeyen acılarını azaltmak için gereken ilaç ve pansumanları bile vermeyi reddeden ve bu masum çocukların ölümüne neden olan Avrupa ülkeleri, insan hakları ile ilgili nasıl endişe duyabilirler?"

News Code 1904978
https://tr.mehrnews.com/news/1904978/

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