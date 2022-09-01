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1 Eyl 2022 12:57

Devrim Muhafızları Başkomutanı: Karşı koymaya hazırız

Devrim Muhafızları Başkomutanı: Karşı koymaya hazırız

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, "Herhangi bir askeri tehdide karşı koymaya tamamen hazırız." dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Ekonomik Sanayii Günü dolayısıyla Savunma Bakanlığı tarafından organize edilen Hava Savunma Fuarı'nı ziyaret etti.

Fuarın çeşitli standlarını gezen Tümgeneral Selami, Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen yerli ve milli ürünler hakkında bilgi aldı.

Tümgeneral Selami burada yaptığı açıklamada ülkenin gücüne güç katan İran savunma sanayiinin kazanımlarını "gurur verici" olarak değerlendirdi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savunma alanında çeşitli ürünlere sahip olduğunu anlatan Tümgeneral Selami, "Bu alanlarda eksiklik söz konusu değil. Herhangi bir askeri tehdide karşı koymaya tamamen hazırız." dedi.

Tahran'da düzenlenen Hava Savunma Fuarı'nda elektronik harp sistemleri, insansız hava araçları (İHA), hava savunma sistemleri ve seyir füzeleri gibi ürünler sunuldu.

News Code 1904519
https://tr.mehrnews.com/news/1904519/

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