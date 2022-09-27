Amerikan tarafı New York'ta doğrudan müzakere yapmayı talep etti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin geçen hafta New York'ta doğrudan müzakere masasına oturmak için bir mesaj gönderdiğini belirtti.

Al-Monitor kanalına konuşan Bakan Emir Abdullahiyan, "Amerika ile yüz yüze görüşmekten korkmuyoruz, ancak bu görüşmenin oyunun kurallarını değiştireceğini ve bize bir tür başarı getireceğini hissetmemiz gerekiyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında "Eğer Amerikalılar ciddiyse ve nükleer anlaşmaya dönmek istiyorlarsa, bu dolaylı mesajlar yeterli olacaktır" ifadesini kullandı.