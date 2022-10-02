Endonezya'da futbol maçında izdiham: En az 129 kişi öldü

Endonezya'nın Java eyaletine bağlı Malang'ta Endonezya ligi maçında Arema ve Persebaya Surabaya takımları karşı karşıya geldi.

Arema evinde oynadığı maçta rakibine 3-2 yenilince, binlerce taraftan bir anda sahaya daldı.

Rakip takım oyuncuları koşarak sahanın dışına kaçtı. Bazı Arema oyuncuları taraftarların saldırısına uğradı.

Polis, sahaya giren taraftarlara cop ve biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sonrası taraftarlar sahanın dışına kaçmaya başladı.

Yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre, 129 kişi öldü, 180 kişi de yaralandı.

Endonezya Futbol Federasyonu, olaylarla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Federasyon can kayıplarından, taraftarlara sert müdahalede bulunan güvenlik güçlerini sorumlu tuttu.

Olayın ardından Endonezya'da ligler bir hafta ertelendi.

Kaynak: NTV