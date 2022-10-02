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2 Eki 2022 17:24

Alman meclisi heyeti 5 günlük ziyaret için Tayvan'da

Alman meclisi heyeti 5 günlük ziyaret için Tayvan'da

ABD'den Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin doruğa ulaştırdığı Tayvan'a heyet ziyaretleri tüm hızıyla devam ederken, bu kez Almanya'dan bir heyet 5 günlük ziyaret için Taipei'ye gitti.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Almanya-Tayvan Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Klaus-Peter Willsch başkanlığındaki 6 Alman milletvekilinden oluşan bir heyet, Kovid pandemisinin başlamasından bu yana ilk kez adaya ziyarette bulundu.

Bakanlık tweet atarak ziyareti duyurdu:

"Bakan Yardımcısı Yui, pendemi sonrası ilk Alman heyetini sıcak bir şekilde karşıladı. Federal Meclis'in Tayvan Dostluk Grubu Başkanı Klaus-Peter Willsch ve parlamentodaki partilerden 5 başkan yardımcısına 5 günlük verimli bir ziyaret diliyoruz. Zaman ve mesafe dostluğa gölge düşüremez!"

Heyet, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve onun yardımcısı Lai Ching-te'nin yanısıra savunma, dışişleri bakanları ve meclis başkanı ile görüşecek, meclisi, analitik merkezler ve güvenlik örgütlerini ziyaret edecek.

Kaynak: Sputnik

News Code 1905066
https://tr.mehrnews.com/news/1905066/

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