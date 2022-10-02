Alman meclisi heyeti 5 günlük ziyaret için Tayvan'da

Tayvan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Almanya-Tayvan Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Klaus-Peter Willsch başkanlığındaki 6 Alman milletvekilinden oluşan bir heyet, Kovid pandemisinin başlamasından bu yana ilk kez adaya ziyarette bulundu.

Bakanlık tweet atarak ziyareti duyurdu:

"Bakan Yardımcısı Yui, pendemi sonrası ilk Alman heyetini sıcak bir şekilde karşıladı. Federal Meclis'in Tayvan Dostluk Grubu Başkanı Klaus-Peter Willsch ve parlamentodaki partilerden 5 başkan yardımcısına 5 günlük verimli bir ziyaret diliyoruz. Zaman ve mesafe dostluğa gölge düşüremez!"

Heyet, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve onun yardımcısı Lai Ching-te'nin yanısıra savunma, dışişleri bakanları ve meclis başkanı ile görüşecek, meclisi, analitik merkezler ve güvenlik örgütlerini ziyaret edecek.

Kaynak: Sputnik