Kuzey Kore balistik füze fırlattı, Japonya alarma geçti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen silah programını hız kesmeden sürdüren Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde Japonya istikametine doğru yeni bir balistik füze ateşlediği bildirildi. Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, yere saatle 07.27 sularında fırlatılan füzenin Aomori ve Hokkaido eyaletleri istikametine doğru yol aldığı aktarıldı. J-Alert Ulusal Anında Uyarı Sistemi aracılığıyla acil durum bildirimi yayımlanarak bölge halkına güvenli alanlara sığınma çağrısı yapıldı.

Tren seferleri askıya alındı

Füzenin Japonya istikametine doğru hareket ettiğinin bildirilmesinin ardından birçok tren seferi güvenlik endişesi nedeniyle durduruldu. Demiryolu işletmecisi JR East, Tohoku hızlı tren hattındaki Shin-Aomori İstasyonu ile Morioka İstasyonu arasındaki operasyonları geçici olarak askıya alırken, Sapporo metrosu seferlerinde de aksamalar yaşandı. Demiryolu işletmecisi JR Hokkaido da Kuzey Kore'den balistik füze fırlatıldığı bilgisini aldıktan sonra Hokkaido genelinde tren operasyonlarının geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

Kaynak: İHA