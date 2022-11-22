Güvenlik İran'ın kırmızı çizgisidir

Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi Yardımcısı General Resul Sanairad, Mehr'e verdiği demeçte, Devrim Muhafızları'nın Kuzey Irak'taki bölücü örgütlerin mevzilerine düzenlediği operasyonları değerlendirdi.

General Sanairad, "Devrim Muhafızlarının bu eylemi, ülkenin siyasi ve askeri yetkililerinin çeşitli uyarılarının ardından gerçekleşti. Bunun nedeni, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkililerinin burada devrim karşıtı güçlerin varlığına ilişkin İran'la mutabık kalınan hükümlere uymamasıdır" dedi.

İran'ın IKBY yetkililerine yaptığı uyarılara atıfta buluann General Sanairad, "Ne yazık ki bu uyarılara rağmen güvensizlik yaratan süreçler devam etti ve bu mevzileri hedef alma kararı aldık" ifadesini kullandı.

Devrim Muhafızları'nın füzeli operasyonda tam isabetle hedefleri vurduğunu belirten General Sanairad, "Bu operasyonlarda isabetli ateş ve hassas silahlar kullanılırken Devrim Muhafızları Kürt vatandaşların zarar görmesinin önüne geçti" ifadelerinde bulundu.

Söz konusu örgütlerin yabancı güçler tarafından desteklendiğini dile getiren General Sanairad, "Medya kuruluşlarında bize karşı yürütülen psikolojik savaş, bu örgütler arasındaki ilişkilere dayanmaktadır. Genellikle yabancı ülkelerin güvenlik politikalarını ilerletme aracı olarak görülen ve paralı asker rolü oynayan bu örgütler aslında, bölgedeki yabancı güçlerin ajanıdır" diye kaydetti.

Güvenliği İran'ın kırzmızı çizgisi olarak nitelendiren General Sanairad, "Güvenliğimizin kırmızı çizgimiz olduğunu ve güvenliği bozan unsurlara karşı hem önleyici harekat hem de karşı çıkma harekat yapma hakkımız olduğunu defalarca ilan ettik. Yeni durumda bu tehdide karşı çıkma harekatıdır. Çünkü ülkeye silah girişi ve sınır bölgelerinin güvensizliği aynı örgütler tarafından yapılmakatdır" dedi.