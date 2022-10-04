Devrim Muhafızları Kuzey Irak'taki terör yuvalarını vurdu

İran'ın, Kuzey Irak'ta bulunan bölücü terör örgütlerine ait karargahları hedef alan operasyonları sürüyor.

Devrim Muhafızları Ordusu, bugün Kuzey Irak'taki terör yuvalarını insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef aldı. Yeni operasyonda nokta atışı yapan füzelerle "Muhacir-6" İHA'sı kullanıldı.

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, Kuzey Irak'taki bölücü terör örgütlerine yönelik icra edilen operasyona dair yaptığı son açıklamada, "Çeşitli bölgelerde, 70'den fazla füze ve onlarca kamikaze İHA'sı ile yaklaşık 40 hedefi %99 doğrulukla vurduk; Bu, Devrim Muhafızları'nın füze ve İHA alanında en büyük operasyonuydu." demişti.

Tuğgeneral Pakpur, Devrim Muhafızları'na ait füzeler ve İHA'ların isabet gücünün çok yüksek olduğunu kaydetmişti.