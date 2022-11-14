İran, Kuzey Irak'taki teröristlerin mevzilerini yeniden vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuzey Irak'ta bulunan bölücü terör örgütlerine ait karargahları yeniden hedef aldı.

Devrim Muhafızları Ordusu, bugün Kuzey Irak'taki terör yuvalarını insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle vurdu.

Devrim Muhafızları kara kuvvetleri birimleri, Irak'ın kuzey bölgesinde bulunan terör örgütlerinin eylemlerine karşılık olarak 24 Eylül'de bu terör örgütlerinin karargahlarına operasyon düzenlemişti.

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Pakpur, IKBY yetkililerinin İran'ın itirazlarını dikkate almaması nedeniyle bölgedeki terör yuvalarına operasyon başlattıklarını belirterek, "Bu bağlamda İran sınırlarında bulunan teröristlerin üslerini top mermisi ve roketlerle vurmaya başladık." açıklamasını yapmıştı.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, tehdidin etkin bir şekilde ortadan kaldırılmasına ve terör örgütlerinin karargahlarının yok edilmesine kadar operasyonlarına devam edecekleri belirtilmişti.