Moskova'da İran'a destek pankartı asıldı

Sputnik'in haberine göre, İran-ABD maçı öncesi Rusya'nın başkenti Moskova'da İran Milli Futbol Takımı'na destek pankartı asıldı. Pankartta, "Rusya İran'ın yanında” ifadesi yer aldı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın B Grubu'nda yer alan İran ile ABD, bugün üçüncü maçlarında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan galip ayrılan taraf adını son 16 turuna yazdıracak.

TSİ 22.00'da başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

İran-ABD maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Daha önce Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İran'ın Dünya Kupası'nda ABD, Galler ve İngiltere ile birlikte yer aldığı B Grubu'nu "turnuvanın en destansı grubu" olarak nitelemişti.