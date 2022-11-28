Reisi ile Katar Emiri telefonda Dünya Kupası’nı görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani telefonda görüştü. Görüşmede, Tahran-Doha ilişkilerinin yanı sıra Katar’da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası değerlendirildi.

Reisi, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası organizasyonuna övgüde bulunarak, Katar Emiri’ni bu küresel organizasyonu düzenlemekteki başarısından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca, Dünya Kupası'nda yer alan takımlara başarılar diledi.

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası’na ilk defa bir Arap ülkesi ev sahipliği yapılıyor.

Daha önce Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İran'ın Dünya Kupası'nda ABD, Galler ve İngiltere ile birlikte yer aldığı B Grubu'nu "turnuvanın en destansı grubu" olarak nitelemişti.