  1. Spor
27 Kas 2022 10:13

Fenerbahçe'den Serdar Azmun'a yakın takip

Fenerbahçe'den Serdar Azmun'a yakın takip

Dünya Kupası arası verilmesiyle birlikte Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda forvet transferine yönelen sarı lacivertlilerin gündemine İranlı futbolcu Serdar Azmun'u takibe aldı.

Sezon başında forvet arayan Fenerbahçe'nin radarına aldığı isimlerden biri olan Serdar Azmun'un İran-Galler maçı sonrası sözleri gündeme bomba gibi düştü.

TRT'ye röportaj veren 27 yaşındaki hücum oyuncusu daha önce Fenerbahçe'den teklif aldığını ancak transferinin gerçekleşmediğini söyledi. Azmun gelecekte sarı-lacivertli formayı mutlaka giyeceğini belirtti. İranlı yıldızın bu sözleri üzerine Fenerbahçe cephesi de harekete geçti.

Fotomaç'a göre, formayı bu kadar isteyen Azmun yakın takipte tutulacak. İlk fırsatta resmi teklif sunulacak.

News Code 1906092

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