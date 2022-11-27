Fenerbahçe'den Serdar Azmun'a yakın takip

Sezon başında forvet arayan Fenerbahçe'nin radarına aldığı isimlerden biri olan Serdar Azmun'un İran-Galler maçı sonrası sözleri gündeme bomba gibi düştü.

TRT'ye röportaj veren 27 yaşındaki hücum oyuncusu daha önce Fenerbahçe'den teklif aldığını ancak transferinin gerçekleşmediğini söyledi. Azmun gelecekte sarı-lacivertli formayı mutlaka giyeceğini belirtti. İranlı yıldızın bu sözleri üzerine Fenerbahçe cephesi de harekete geçti.

Fotomaç'a göre, formayı bu kadar isteyen Azmun yakın takipte tutulacak. İlk fırsatta resmi teklif sunulacak.