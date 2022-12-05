İran ile Suudi Arabistan arasında "Hac" görüşmesi

İran Hac ve Ziyaret Kurumu, Suudi Arabistan ile 2023 Hac Organizasyonu konusunda görüşme yapıldığını bildirdi.

Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede İran vatandaşlarının hac ibadetini gerçekleştirmesi, hacıların güvenli bir şekilde ülkeye gelişi, taşınmaları ve konaklamaları gibi konular masaya yatırıldı.

2023 Hac Protokolü Suudi Arabistan'da imzalanacak

İki ülkenin hac yetkilileri önümüzdeki ayda Suudi Arabistan'da bir araya gelerek 2023 Yılı Hac Protokolü'ne imza atacak.

Daha önce Velayeti Fakih'in Hacc ve Ziyaret İşleri Temsilcisi Hüccetül İslam Abdulfettah Nevvab, "Bu yıl hac sezonunda yaklaşık 40 bin İranlı Suudi Arabistan'daki kutsal topraklara gitti, ancak gelecek sene 85 bin kişi hac ziyaretine gönderilecek." demişti.