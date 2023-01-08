İran Hac ve Ziyaret Kurumu heyeti Suudi Arabistan'da

İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Seyyid Sadık Hüseyni ve beraberindeki heyet, Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nın daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret etti.

İranlı ve Suudi yetkililer 2023 Hac Organizasyonunun nasıl yapılacağı, masrafları ve ilgili diğer konular hakkında görüşecek.

Hac kayıtları iki tarafın nihai anlaşmasının ardından başlayacak.

Daha önce Velayeti Fakih'in Hacc ve Ziyaret İşleri Temsilcisi Hüccetül İslam Abdulfettah Nevvab, "Bu yıl hac sezonunda yaklaşık 40 bin İranlı Suudi Arabistan'daki kutsal topraklara gitti, ancak gelecek sene 85 bin kişi hac ziyaretine gönderilecek." demişti.