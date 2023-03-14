İran ile Türkmenistan parlamento işbirliğini geliştirecek

Türkmenistan medyasına göre, İran'ın Aşkabat Büyükelçisi Gulam Abbas Arbab Halis, Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mahri Başimova ile görüştü.

Görüşme kapsamında, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

Siyasi-diplomatik işbirliğinin ele alındığı görüşmede taraflar karşılıklı görüşmelerin önemine vurgu yaptı.

Ticari ve ekonomik alanlarında iki taraflı işbirliğinin genişletmesine ve bölgesel bağlar üzerinde temasların yoğunlaştırılmasının perspektiflerine özel önem verildi.

Görüşme sırasında parlamentolar arası ilişkilerinin aktifleştirme ve geliştirme temenisinde bulunuldu.

Taraflar ayrıca iki ülkenin kadınları arasındaki diyaloğu yoğunlaştırmanın önemine de dikkat çekti.