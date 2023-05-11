İran'dan işgalçi rejimin Gazze saldırılarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist Rejim'in Gazze Şeridi'ne karşı düzenlediği yeni saldırılarına tepki olarak Twitter'den şöyle bir paylaşımda bulundu:

"İşgalci güçler 2 gün içinde Gazze Şeridi'nde yaklaşık 200 noktayı hedef aldı. Rejimin ana hedegi yerleşim bölgeleriydi. Bu saldırılar sonucu şimdiye kadar 25'ten fazla kişi şehit oldu ve başta çocuk ve kadınlar olmak üzere onlarca kişi yaralandı.

Siyonistlerin zulmüne rağmen Filistin'in mazlum halkı ama güçlü duruyor ve bazı direniş komutanlarının şehit olması onların rejime karşılık vermelerine engel olmayacak. Filistin ve direniş grupları birleşmiş ve kararlı durumdadır ve işgal altındaki toprakların gaspçıları geçmişte olduğu gibi bugün de işlediği cinayetlerden yenilgiden başka bir şey elde edemeyecekler."